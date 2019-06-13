В Калуге сгорело здание бывшей аптеки

13.06.2019 13:15 583

В областном центре сегодня ночью сгорело заброшенное здание. Пожар произошел в микрорайоне Малинники. Об этом в соцсети "ВКонтакте" пишет группа «Калугажесть» 12 июня. По информации администраторов группы, раньше в этом доме располагалась аптека и магазин канцтоваров.

Сейчас пожар потушен. Подписчики группы выдвигают разные версии причины возгорания. Среди которых самая популярная – умышленный поджог.

Фото: pxhere.com