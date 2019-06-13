Штраф в 20-тысяч рублей получил нерадивый землевладелец

13.06.2019 12:05 474

В Дзержинском районе за несоблюдение земельного кодекса оштрафовали местного жителя. Об это сообщает управление Россельхознадзора по Калужской области 13 июня. В собственности у мужчины находятся два участка, площадью свыше 5 гектаров. Земли предназначены для веденения сельского хозяйства. Однако при проверке выяснилось, что участки не обработаны, а заросли кустами и сорняками.

Против нерадивого землевладельца возбуждено административное дело. Ему назначен штраф в 20 000 рублей.

Фото: pxhere.com