Гонщик, сбивший насмерть женщину, предстанет перед судом

13.06.2019 10:37 802

За ДТП со смертельным исходом под суд отправится 30-летний уроженец республики Молдовы. Об этом пишет управление МВД России по Калужской области 13 июня Трагедия произошла в феврале этого года. Мужчина за рулем «Мазды» на высокой скорости ехал по тульской трассе. Подъезжая пешеходному переходу, он не снизил скорости и сбил пенсионерку. Последняя получила травмы не совместимые с жизнью.

Авария произошла ранним утром, поэтому побочными причинами ДТП стали скользкая дорога и плохая видимость.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.