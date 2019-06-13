Полгектара леса сгорело в Оптиной Пустыни

13.06.2019 09:30 340

В половине десятого вчера на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в 3 км. от Оптиной пустыни. По словам звонивших, лес горел уже несколько часов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 12 июня. На место выехал пожарный расчет. В течение нескольких часов спасателям удалось справиться с огнем. Площадь возгорания составила полгектара. Никто из людей не пострадал. По словам сотрудников ведомства, горела лесная подстилка.

Лес в этот день горел и в Ульяновском районе, недалеко от села Кцынь. Здесь пострадала площадь 0,1 га. Сейчас пожар полностью ликвидирован. Причины возгараний выясняются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.