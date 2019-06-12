Сотрудники колонии организовали осужденным дамам «Праздник мам»

12.06.2019 12:37 185

В калужской ИК-7 провели мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей, сообщила пресс-служба УФСИН во вторник, 11 июня. Осужденные дамы в рамках конкурса «Я. Мама. Дом» разыграли сценки и прочитали стихи. В клубе учреждения прошел небольшой концерт «Мама+». Тем самым сотрудники колонии попытались пробудить в заключенных женщинах материнскую позицию, чтобы они восстановили прерванные связи с детьми. Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.



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