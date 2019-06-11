Хвостатых сотрудников МЧС проверили на прочность

11.06.2019 22:20 67

В Туле прошли испытания для собак-спасателей со всего Центрального федерального округа. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Калужской области 11 июня. В течение пяти дней животные с кинологами подтверждали свою квалификацию. Каждая команда должна была пройти три этапа – поиск пострадавшего под завалом, дрессировочную площадку и поиск человека в лесу.

Из калужской области в учениях принимали участие 4 кинолога и 5 собак. Все они успешно справились с испытаниями и были допущены к дальнейшему несению службы.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.