Пожилая женщина выпала из окна в Калуге

11.06.2019 20:50 184

В областном центре из окна 5 этажа выпала пожилая женщина. Об этом сообщает группа «Калугажесть» 11 июня. Трагедия произошла на улице Карла Либкнехта. Тело погибшей увидели прохожие и вызвали полицию.

Официальные источники пока не давали никаких комментариев. Причины произошедшего не известны.

Фото: pixnio.com