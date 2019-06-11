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Пожилая женщина выпала из окна в Калуге

11.06.2019 20:50 0 184
Пожилая женщина выпала из окна в Калуге

В областном центре из окна 5 этажа выпала пожилая женщина. Об этом сообщает группа «Калугажесть» 11 июня. Трагедия произошла на улице Карла Либкнехта. Тело погибшей увидели прохожие и вызвали полицию.

Официальные источники пока не давали никаких комментариев. Причины произошедшего не известны.

Фото:  pixnio.com


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Тэги: окно трагедия смерть
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