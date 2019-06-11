Зараженные абрикосы ввозили в область из Турции

11.06.2019 20:10 161

Из Турции в Калужскую область ввозили зараженные абрикосы. Об этом информирует управление Россельхознадзора по Калужской области 11 июня. Личинок средиземноморской плодовой мухи обнаружили во время проведения фитосанитарного контроля фруктов, поступивших на предприятие Боровского района. Как сообщают сотрудники ведомства, внешне пораженные плоды не отличаются от здоровых. Личинок насекомых можно обнаружить лишь вскрыв плод.

Для здоровья человека вредитель не опасен, а вот сельскому хозяйству мог быть нанесен серьезный ущерб. Сейчас все 20 тонн продукции изъяты.

Фото: pexels.com