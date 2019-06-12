В День России изменится расписание электричек из Москвы

12.06.2019 08:10 148

В День России расписание пригородных электричек из Москвы ждут изменения. Об этом пишет официальный сайт РЖД 11 июня. Изменения коснутся всех направления, в том числе калужского. 12 июня электрички с Киевского вокзала будут курсировать по графику воскресенья.

По такому же принципу изменится расписание электричек, движущихся с Белорусского, Горьковского, Казанского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского вокзалов.