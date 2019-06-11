Как детям выжить на воде и на дороге объяснили жителям Людинова

11.06.2019 22:30 59

В Людинове сотрудники МЧС провели лекцию для школьников. Об этом сообщает региональное управление МЧС России по Калужской области 11 июня. Спасатели рассказали детям о правилах первой помощи пострадавшим на водоемах, дали номера телефонов экстренных служб и объяснили правила поведения на воде.

О безопасности людиновских детей побеспокоились и сотрудники ГИБДД. Об этом информирует управление МВД России по Калужской области 11 июня. Дорожные полицейские провели ацию «Ребенок - самый главный пассажир». Они останавливали все автомобили с детьми в салоне и проводили с водителями экспресс-лекцию на тему безопасности.