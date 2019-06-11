Пьяный дебошир отверткой чуть не заколол мужчину насмерть

11.06.2019 21:19 116

В Калуге пьяный мужчина чуть не убил знакомого отверткой. Об этом сообщает следственное управление СК России по Калужской области 11 июня. 43-летний мужчина, изрядно выпив, зашел в комнату соседа по общежитию. Последний в это время спал, а проснувшись попросил незваного гостя покинуть комнату. Эту просьбу визитер посчитал оскорбительной и кинулся на мужчину с отверткой. От гибели пострадавшего спасла женщина-инвалид, находившаяся в этой же комнате. Она отбросила костыли и опрокинулась телом на нападавшего.

На крики прибежал сосед и скрутил дебошира. Теперь ему грозит до 11 лет тюрьмы за покушение на убийство.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Калужской области.