Калужские заключенные делают парковую мебель для Москвы

Заключенные сухиничской исправительной колонии теперь производят парковую мебель для столицы. Об этом сообщает УФСИН России по Калужской области 11 июня. Колония заключила контракт с одной из столичных фирм по изготовлению металлических ограждений. В ближайшее время на улицах первопрестольной появятся скамейки, лавки, вазоны и ограждения, сделанные руками сухиничских заключенных.
Контракт с московской фирмой заключен в рамках проекта «Комфортная городская среда». Он позволит не только украсить украсить столичные улицы, но и создать в колонии дополнительные рабочие места.
Фото: pxhere.com
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