Главная > Новости > Одной строкой

Калужские заключенные делают парковую мебель для Москвы

11.06.2019 08:00 0 95
Калужские заключенные делают парковую мебель для Москвы

Заключенные сухиничской исправительной колонии теперь производят парковую мебель для столицы. Об этом сообщает УФСИН России по Калужской области 11 июня. Колония заключила контракт с одной из столичных фирм по изготовлению металлических ограждений. В ближайшее время на улицах первопрестольной появятся скамейки, лавки, вазоны и ограждения, сделанные руками сухиничских заключенных.

Контракт с московской фирмой заключен в рамках проекта «Комфортная городская среда». Он позволит не только украсить украсить столичные улицы, но и создать в колонии дополнительные рабочие места.

Фото: pxhere.com


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: УФСИН заключенные работа мебель
Ещё строки

По копии чужого паспорта гость из Красноярска взял в кредит свыше полумиллиона рублей 11.06.2019 13:50

На месте огорода житель Козельска развернул строительный бизнес 11.06.2019 13:00

Окраины Калуги временно остались без света 11.06.2019 12:50

Работодатель задолжал сотрудникам почти 200 тысяч рублей в Бабынинском районе 11.06.2019 12:15

Жительница Перемышльского района украла телефон в подарок возлюбленному 11.06.2019 11:30

68-летний лихач отправится под суд за смертельное ДТП 11.06.2019 11:06

Житель ближнего зарубежья приехал в Калужскую область по поддельным документам 11.06.2019 10:53

Троллейбус и легковушка столкнулись в Калуге 11.06.2019 10:00

Редчайший черный аист попал в фотоловушку нацпарка 11.06.2019 08:08

BMW сбил пешехода на Салтыкова-Щедрина 11.06.2019 07:16

Народные новости
250 1
Автолюбитель
618 7
Редакция
662 6
dhgroup

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Вчера 16:45
Новости компаний

Горячая распродажа Интернета в Макснет!

МегаФон внедрит цифровые решения в Калужской области

МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк Вчера 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк 22 мая 2019 15:40

Новости партнеров

Купить инвестиционные монеты С монетами по жизни

Привычки, которые помогают тратить меньше денег

Как появились синие, чёрные и радужные розы?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.