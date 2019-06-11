Калужские заключенные делают парковую мебель для Москвы

11.06.2019 08:00 95

Заключенные сухиничской исправительной колонии теперь производят парковую мебель для столицы. Об этом сообщает УФСИН России по Калужской области 11 июня. Колония заключила контракт с одной из столичных фирм по изготовлению металлических ограждений. В ближайшее время на улицах первопрестольной появятся скамейки, лавки, вазоны и ограждения, сделанные руками сухиничских заключенных.

Контракт с московской фирмой заключен в рамках проекта «Комфортная городская среда». Он позволит не только украсить украсить столичные улицы, но и создать в колонии дополнительные рабочие места.

Фото: pxhere.com