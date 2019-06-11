Окраины Калуги временно остались без света

Окраины Калуги временно остались без электроэнергии. Об этом сообщает официальный сайт городской управы областного центра 11 июня.
С 09:00 до 17:00 света не будет в деревнях:
С 08:00 до 19:00 электричество отключат в:
С 08:30 до 18:00:
Отключения плановые и связаны с ремонтными работами. По всем вопросам жители города могут обращаться в филиал "Калугаэнерго.
Фото: pxhere.com
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