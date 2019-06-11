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Окраины Калуги временно остались без света

11.06.2019 12:50 0 467
Окраины Калуги временно остались без света

Окраины Калуги временно остались без электроэнергии. Об этом сообщает официальный сайт городской управы областного центра 11 июня.

С 09:00 до 17:00 света не будет в деревнях:

  • Рождествено,
  • Рождественские пруды,
  • Чижовка (частично),
  • Шопино (частично),
  • Большие Козлы (частично),
  • Малые Козлы,
  • Мужачи.


С 08:00 до 19:00 электричество отключат в:

  • Колюпаново (частично),
  • Никольское (частично),
  • Фабрика (частично),
  • Крутицы (частично),
  • Черновский хутор (частично).

С 08:30 до 18:00:

  • ул.Гурьянова, д.10, 4 корп.1, 4 корп.2, 8 , 8 корп.1, 10 корп.1, 10 корп.3, 6, 6 корп.1,10 корп.1 , 10 корп.3, 4 корп.2,4 корп.1,8 корп.1, 6,12, 6 корп.1

Отключения плановые и связаны с ремонтными работами. По всем вопросам жители города могут обращаться в филиал "Калугаэнерго.

Фото: pxhere.com


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Тэги: отключение свет калугаэнерго
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