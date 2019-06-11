Окраины Калуги временно остались без света

11.06.2019 12:50 467

Окраины Калуги временно остались без электроэнергии. Об этом сообщает официальный сайт городской управы областного центра 11 июня.

С 09:00 до 17:00 света не будет в деревнях:

Рождествено,

Рождественские пруды,

Чижовка (частично),

Шопино (частично),

Большие Козлы (частично),

Малые Козлы,

Мужачи.



С 08:00 до 19:00 электричество отключат в:

Колюпаново (частично),

Никольское (частично),

Фабрика (частично),

Крутицы (частично),

Черновский хутор (частично).

С 08:30 до 18:00:

ул.Гурьянова, д.10, 4 корп.1, 4 корп.2, 8 , 8 корп.1, 10 корп.1, 10 корп.3, 6, 6 корп.1,10 корп.1 , 10 корп.3, 4 корп.2,4 корп.1,8 корп.1, 6,12, 6 корп.1

Отключения плановые и связаны с ремонтными работами. По всем вопросам жители города могут обращаться в филиал "Калугаэнерго.

Фото: pxhere.com