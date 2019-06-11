На месте огорода житель Козельска развернул строительный бизнес

11.06.2019 13:00 762

В Козельске местный житель грубо нарушил земельное законодательство. Об этом сообщает прокуратура региона 11 июня. Предприимчивый бизнесмен купил участок земли, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства. Но огурцы и помидоры выращивать не стал, а открыл фирму по продаже кровельных материалов. При этом свой бизнес мужчина не скрывал. У входа на участок он установил рекламную вывеску, положил образцы товара и открыл офис продаж.

Сейчас правоохранители возбудили против предпринимателя дело об административном правонарушении. Расследование продолжается.