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Работодатель задолжал сотрудникам почти 200 тысяч рублей в Бабынинском районе

11.06.2019 12:15 0 242
Работодатель задолжал сотрудникам почти 200 тысяч рублей в Бабынинском районе

В Бабынинском районе дирекция одной из управляющих компаний задолжала сотрудникам почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 11 июня. Долг набежал за апрель месяц, когда сразу 17 сотрудников предприятия не получили зарплату. В ситуацию вмешалась прокуратура района. Она провела проверку и выявила грубые нарушения трудового законодательства и ущемление конституационых прав граждан.

Сейчас все деньги сотрудникам компании выплачены в полном объеме. Главный бухгалтеру предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

Фото: pxhere.com


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Тэги: долг деньги прокуратура зарплата
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