Работодатель задолжал сотрудникам почти 200 тысяч рублей в Бабынинском районе

В Бабынинском районе дирекция одной из управляющих компаний задолжала сотрудникам почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 11 июня. Долг набежал за апрель месяц, когда сразу 17 сотрудников предприятия не получили зарплату. В ситуацию вмешалась прокуратура района. Она провела проверку и выявила грубые нарушения трудового законодательства и ущемление конституационых прав граждан.
Сейчас все деньги сотрудникам компании выплачены в полном объеме. Главный бухгалтеру предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.
Фото: pxhere.com
|
На месте огорода житель Козельска развернул строительный бизнес 11.06.2019 13:00
Окраины Калуги временно остались без света 11.06.2019 12:50
68-летний лихач отправится под суд за смертельное ДТП 11.06.2019 11:06
Троллейбус и легковушка столкнулись в Калуге 11.06.2019 10:00
Редчайший черный аист попал в фотоловушку нацпарка 11.06.2019 08:08
Калужские заключенные делают парковую мебель для Москвы 11.06.2019 08:00
BMW сбил пешехода на Салтыкова-Щедрина 11.06.2019 07:16
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: