Троллейбус и легковушка столкнулись в Калуге

11.06.2019 10:00 123

В Калуге столкнулись троллейбус и автомобиль «Хендай». Об этом сообщает региональное управление ГУ МЧС России 10 июня. ДТП произошло почти в полночь на улице Московской. На ликвидацию аварии выехали медики, сотрудники ГИБДД и МЧС. Сейчас движение по улице полностью восстановлено.

В результате столкновения есть пострадавшие. Как сообщает паблик "Калугажесть" это женщина с ребенком. Им оказывают медицинскую помощь. Причины аварии выясняются.

Фото: Прес-служба ГУ МЧС России по Калужской области