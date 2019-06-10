Прокуратура Калуги потребовала очистить сквер Волкова

10.06.2019 17:37 512

9 июня, в воскресенье, прокуратура Калуги проверила состояние сквера Волкова. Сотрудники ведомства выявили, что на прилегающей территории нет мусорных контейнеров. Сам сквер плохо очищен. Около дома № 84/46 по улице Циолковского навалены кучи мусора. В отношении председателя комитета по благоустройству Калуги было возбуждено административное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры. В адрес Городского Головы внесено представление об устранении нарушений. Фото: пресс-служба прокуратуры по Калужской области.



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