Полицейские провели день открытых дверей в Малоярославце

10.06.2019 16:34 58

«День открытых дверей» провели сотрудники полиции Малоярославецкого района, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 10 июня.

Гостей познакомили с работой дежурной части, рассказали о специфике работы сотрудников следствия, дознания, экспертов-криминалистов, кинологов, оперативников.

Кроме того посетителей провели по музею отдела, где рассказали про собранные экспонаты.

В заключении подполковник полиции Андрей Котов и его помощница рассказали группе, как поступить на службу в МВД и какие есть льготы у сотрудников.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.