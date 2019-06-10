29 водителей оштрафовали за тонировку с нарушениями

10.06.2019 12:32 391

Госавтоинспекция подвела итоги рейда «Чистое стекло», сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 10 июня. Мероприятие проходило в минувший четверг. За день инспекторы ДПС остановили 29 водителей, у которых тонировка не соответствовала допустимым нормам. Всех нарушителей оштрафовали на 500 рублей. По требованию сотрудников ГИБДД автовладельцы на месте снимали слишком темную пленку. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Калуге.



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