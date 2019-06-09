«Соболь» и «Митсубиси» не смогли разъехаться под Людиновом

09.06.2019 13:29 373

В субботу, 8 июня, в 15:14 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Людиновском районе. Автомобили «Соболь» и «Митсубиси» столкнулись в районе деревни Тихоновка. В аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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