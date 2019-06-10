Кировчанин украл паспорт соседки

10.06.2019 08:45 265

В отделение полиции Кировского района обратилась женщина с заявлением о краже личных документов, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 9 июня.

Потерпевшая рассказала, что накануне выпивала с соседом.

Оперативники наведались к 54-летнему мужчине и провели обыск, в ходе которого нашли пропавшие документы.

Похититель не смог пояснить мотивы своего поступка.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение документов».

Фигуранту грозит до трех месяцев ареста.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.