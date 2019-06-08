Подросток украл из магазина 6 тысяч и 20 пачек сигарет

08.06.2019 11:47 201

В полицию Тарусы поступило заявление о краже денег из магазина разливных напитков, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 8 июня.

Оперативники по камерам видеонаблюдения установили, что вором оказался местный подросток.

Мальчик заметил, что в замок служебного входа вставлен ключ и стащил его.

Когда продавец ненадолго отошел, тинейджер пробрался в магазин, где похитил 6 тысяч рублей и 20 пачек сигарет.

Полицейские направили в суд ходатайство о применении принудительного воспитания к малолетнему вору.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области