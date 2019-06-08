«Ока» вылетела в кювет с кувырком под Козельском

08.06.2019 11:46 214

В пятницу, 7 июня, около семи вечера на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в деревне Подборки Козельского района.

Автомобиль «Ока» вылетел в кювет с последующим опрокидыванием и стабилизацией на колёса, сообщила пресс-служба МЧС.

В результате аварии один человек получил травмы.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.