«Ока» вылетела в кювет с кувырком под Козельском

В пятницу, 7 июня, около семи вечера на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в деревне Подборки Козельского района.
Автомобиль «Ока» вылетел в кювет с последующим опрокидыванием и стабилизацией на колёса, сообщила пресс-служба МЧС.
В результате аварии один человек получил травмы.
На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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