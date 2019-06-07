Предприниматель незаконно вывез ископаемых на 10 миллионов

07.06.2019 14:51 279

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура выявила, что вблизи деревни Шемякино Боровского района ведется незаконная добыча полезных ископаемых. Работы велись под предлогом строительства пруда на арендованном участке. Разработка недр производилась без лицензии и с нарушением правил. Сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Нарушителю грозит до 5 лет. Фото: Pixabay.com



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