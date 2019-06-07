Сухиничским заключенным рассказали, куда идти работать

07.06.2019 14:48 178

«День Сухиничского центра занятости» состоялся в ИК-5 Калужской области, сообщила пресс-служба УФСИН в пятницу, 7 июня. Специалисты центра занятости рассказали осужденным, готовящимся к освобождению, как встать на учет по безработице и какое содействие оказывает биржа труда. Заключенным также сообщили, какие профессии сейчас востребованы и где можно пройти соответствующее профобучение. Фото: пресс-служба УФСИН России по Калужской области



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