Детскую площадку по безопасности дорожного движения открыли в Медыни

07.06.2019 13:00 185

Профильную детскую площадку по безопасности дорожного движения открыли в Медынском районе, сообщила пресс-служба ГИБДД в пятницу, 7 июня.

Летом она будет использоваться как дневной детский лагерь.

Педагоги разработали специальные игры, викторины и занятия с детьми по дорожной тематике.

На церемонии открытия сотрудники УГИБДД области поздравили детей с началом смены и провели выставку техники Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Калужской области.