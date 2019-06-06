Полицейские ловят мошенника - «следователя Ларина»

06.06.2019 20:52 247

Жители Малоярославецкого района, в основном пенсионеры, пожаловались в полицию на обманувшего их «следователя Ларина», сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 6 июня.

Старикам звонили на стационарные телефоны по вечерам. В трубке был невнятный тихий голос и потерпевшие, думая, что звонит сын или внук, сами называли их имена. Затем в диалог вступал другой мужчина, который представлялся следователем Лариным. Он заявлял что родственник пенсионеров разбил в магазине витрину, и руководство торговой точки готов забрать дело если ущерб — 15 тысяч - оплатят немедленно. А у родственника денег нет

Потерпевшие переводили средства. Но после перезванивали родным и узнавали что у них все в порядке.

Полицейские заявляют, что их сотрудники действуют только в рамках закона и разыскивают «следователя Ларина» за мошенничество.

Фото: pxhere.com