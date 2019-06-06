«Мицубиси» и «Ниссан» столкнулись у калужской телевышки

06.06.2019 16:28 298

В среду, 5 июня, две иномарки столкнулись на калужской улице Телевизионной рядом с телевышкой.

По предварительным данным 56-летний водитель на «Мицубиси» перестраивался в левый ряд и допустил столкновение с машиной «Ниссан», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате столкновения пострадала 33-летняя водительница «Ниссана». У нее травмы различной степени тяжести.

Фото: УГИБДД по Калужской области