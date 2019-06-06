33 крыши отремонтируют в Обнинске до конца лета

06.06.2019 14:27 181

33 крыши: 13 скатных и 20 плоских отремонтируют в Обнинске в этом году по программе капремонта, сообщила администрация наукограда в четверг, 6 июня.

Ремонт кровель предусматривает замену сгнивших деревянных конструкций - стропильной системы, обрешетки, коньковых прогонов, замену кровельного покрытия, водосточной системы, утепление чердачного перекрытия.

Все работы на крышах планируют завершить до конца лета.

Фото: администрации Обнинска