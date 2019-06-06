33 крыши отремонтируют в Обнинске до конца лета

33 крыши: 13 скатных и 20 плоских отремонтируют в Обнинске в этом году по программе капремонта, сообщила администрация наукограда в четверг, 6 июня.
Ремонт кровель предусматривает замену сгнивших деревянных конструкций - стропильной системы, обрешетки, коньковых прогонов, замену кровельного покрытия, водосточной системы, утепление чердачного перекрытия.
Все работы на крышах планируют завершить до конца лета.
Фото: администрации Обнинска
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