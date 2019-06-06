Варшавское шоссе на неделю перекрывают под Белоусово для ремонта

06.06.2019 10:36 284

С четверга, 6 июня, Трасса А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» (Варшавское шоссе) будет частично перекрыта для ремонта на 108-106 км.

Закроют движение по одной полосе от поста МЧС в сторону Белоусово. Объезжать ремонтный участок предлагается по трассе М3 «Украина». По полосе в сторону поста спасателей движение будет идти в штатном режиме.

Закончить ремонт и открыть трассу полностью планируют в пятницу, 13 июня, сообщило управление дорогой «Москва-Бобруйск».