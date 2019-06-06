Обнинскому бизнесмену грозит до 3 лет за снос исторического здания

53-летний обнинский бизнесмен выкупил одно из нежилых зданий Боровска, которое являлось объектом культурного наследия.
Постройка была частью «Ансамбля площади Ленина, 18-19 веков».
Так как помещение нельзя было использовать в коммерческих целях, предприниматель снес сооружение.
Прокуратура района возбудила уголовное дело по данному факту, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 5 июня.
Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение. Бизнесмен свою вину не признал.
Материалы дела направили в суд. Коммерсанту грозит до 3 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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