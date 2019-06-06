Обнинскому бизнесмену грозит до 3 лет за снос исторического здания

06.06.2019 08:02 285

53-летний обнинский бизнесмен выкупил одно из нежилых зданий Боровска, которое являлось объектом культурного наследия. Постройка была частью «Ансамбля площади Ленина, 18-19 веков». Так как помещение нельзя было использовать в коммерческих целях, предприниматель снес сооружение. Прокуратура района возбудила уголовное дело по данному факту, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 5 июня. Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение. Бизнесмен свою вину не признал. Материалы дела направили в суд. Коммерсанту грозит до 3 лет тюрьмы. Фото: Pixabay.com



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