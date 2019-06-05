Фирма по переработке мясной продукции сливала отходы в реку

05.06.2019 17:24 302

Компания ООО «Органика», производящая мясные субпродукты, сливала неочищенные сточные воды в реку Жалка рядом с деревней Севрюково.

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