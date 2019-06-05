У фермеров обнаружили нелицензированный взрывопожарный объект

05.06.2019 15:03 299

Было выявлено, что общество использует взрывопожарный производственный объект без соответствующей лицензии, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 5 июня.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!