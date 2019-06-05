«Хендай» врезался в бетонную плиту в Ворсино

05.06.2019 13:24 375

5 июня, в среду, около одиннадцати утра на пульт спасателям поступило сообщение об аварии в Боровском районе. Автомобиль «Хендай» врезался в бетонное заграждение на улице Лыськина в селе Ворсино. В результате есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек: спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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