Мошенники увели с карт калужан более 100 тысяч

05.06.2019 12:05 137

В полицию области продолжают обращаться граждане, которые перезванивали на смс-сообщения о блокировке их кредиток.

В разговоре с «банковскими» работниками потерпевшие послушно сообщали всю конфиденциальную информацию и называли смс-коды, приходящие на телефон.

А потом обнаруживали, что с их счета списаны деньги.

Так, жители Людинова лишились 69 и 12 тысяч, у мужчины из Жукова мошенники украли около 13 тысяч, а у калужанки – 10 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.