Часть улицы Суворова, калужские окраины и пригороды планируют отключить от электричества

04.06.2019 17:28 327

В среду, 5 июня, в Калуге энергетики отключат свет для проведения плановых работ на оборудовании, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 17:00 электричества не будет:

пер.Суворова 3,8-40,

ул.Суворова 2-42,1-51,7а,

пер.2-й Интернациональный (полностью).

пер.2-й Яченский 32

С 08:00 до 18:00 обесточат:

Рождествено

С 08:00 до 17:00 без энергии останутся:

Ольговка,

Крутицы,

СНТ Оазис,

Черновский Хутор.

С 08:00 до 19:00 света не будет:

Авчурино,

Ждамирово,

Тиньково,

Хитровка,

Биофабрика,

Перцево,

Криуши.

Фото: pxhere.com