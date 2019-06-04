Электроэнергию планово отключат в Калуге и пригородах во вторник

04.06.2019 07:16 207

4 июня, во вторник, электроэнергию планово отключат на некоторых улицах Калуги и в пригородах, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09 до 17 электричества не будет:

пер.Суворова 3,8-40,

ул.Суворова 2-42,1-51,7а,

пер.2-й Интернациональный (полностью),

пер.2-й Яченский 32.

С 05:30 до 18:00 обесточат:

ул.Пухова 11,13,15,17,19,20,23а,30,2-20

С 08 до 17 электроэнергию отключат:

Рождествено,

Никитье,

Никольское,

Шильниково,

Гулево,

Истомино,

Новоселки,

Муратовка,

ул. Энергетиков,

ул. Покрова,

Козоферма.

С 08 до 19 без электричества останутся:

Черновский хутор,

Ольговка.

Телефон для справок: 56-56-09

Фото: Pixabay.com