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Электроэнергию планово отключат в Калуге и пригородах во вторник

04.06.2019 07:16 0 207
Электроэнергию планово отключат в Калуге и пригородах во вторник

4 июня, во вторник, электроэнергию планово отключат на некоторых улицах Калуги и в пригородах, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09 до 17 электричества не будет:

  • пер.Суворова 3,8-40,
  • ул.Суворова 2-42,1-51,7а,
  • пер.2-й Интернациональный (полностью),
  • пер.2-й Яченский 32.

С 05:30 до 18:00 обесточат:

  • ул.Пухова 11,13,15,17,19,20,23а,30,2-20

С 08 до 17 электроэнергию отключат:

  • Рождествено,
  • Никитье,
  • Никольское,
  • Шильниково,
  • Гулево,
  • Истомино,
  • Новоселки,
  • Муратовка,
  • ул. Энергетиков,
  • ул. Покрова,
  • Козоферма.

С 08 до 19 без электричества останутся:

  • Черновский хутор,
  • Ольговка.

Телефон для справок: 56-56-09

Фото: Pixabay.com


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