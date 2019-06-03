«Лада Приора» врезалась в столб на перекрестке Степана Разина и Мичурина

03.06.2019 17:05 625

3 июня, в понедельник, в 15:10 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. Автомобиль «Лада Приора» врезался в столб на перекрестке улиц Степана Разина и Мичурина. В результате происшествия есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте аварии работали 9 человек: спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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