«Лада Приора» врезалась в столб на перекрестке Степана Разина и Мичурина

3 июня, в понедельник, в 15:10 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.
Автомобиль «Лада Приора» врезался в столб на перекрестке улиц Степана Разина и Мичурина.
В результате происшествия есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте аварии работали 9 человек: спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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