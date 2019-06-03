25-летнего разбойника осудили на 8 лет колонии

03.06.2019 16:21 344

В калужском районном суде вынесли приговор 25-летнему мужчине, обвиненному в разбойных нападениях, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 3 июня.

В одном случае, злоумышленник с подельником проследили за выбранной жертвой от стоянки до дома и напали на мужчину в подъезде.

Преступники распылили в лицо пострадавшему газовый баллончик и похитили у гражданина цепочку с крестом, браслет и два перстня. Сумма ущерба составила более 750 тысяч рублей.

В другой раз грабитель действовал один. Он также напал на мужчину в подъезде и своровал у него сумку, в которой были 82 тысячи рублей.

Суд приговорил молодого разбойника к 8 годам колонии строго режима.

Фото: Pixabay.com