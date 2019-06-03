Детские лагеря готовы к приему детей

03.06.2019 14:12 114

Нынешним летом на территории области будут работать 377 детских летних лагеря, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник, 3 июня. Все организации прошли необходимые проверки. Было выявлено 25 нарушений, которые сейчас уже устранены. На момент открытия лагерей проблемных вопросов нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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