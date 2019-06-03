«Опель» догнал «Ниссан» в деревне Машково

03.06.2019 12:55 189

1 июня, в субботу, в 9:30 утра на дороге «Малоярославец-Боровск-Обнинск» в районе деревни Машково произошло ДПТ, сообщила пресс-служба ГИБДД. По предварительной информации, 71-летний водитель «Опеля», двигаясь со стороны Обнинска, нарушил дистанцию и столкнулся с движущимся впереди «Ниссаном». В результате аварии пострадал 36-летний водитель «Ниссан Альмеры». Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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