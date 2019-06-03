148 человек покусали клещи за прошедшую неделю

03.06.2019 11:23 511

148 человек с укусами клещей обратились в медучреждения области за прошедшую неделю, сообщила пресс-служба Роспотребназдора в понедельник, 3 июня.

Из них – 55 детей.

За тот же период лаборатория исследовала 195 паразитов, снятых с укушенных. У 19 экземпляров результат на клещевой иксодовый боррелиоз был положительный.

Фото: Pixabay.com