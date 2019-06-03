Полиция задержала 20-летнего калужанина за сбыт наркотиков

03.06.2019 11:12 337

Калужские полицейские задержали 20-летнего мужчину по подозрению в сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 3 июня.

Подозреваемый должен был забрать крупную партию дурмана из места закладки на одной из улиц Калуги.

Стражи порядка обследовали предполагаемую территорию и обнаружили 30 свертков.

Экспертиза показала, что в пакетах находится синтетический наркотик общей массой 30,29 граммов.

Полицейские также выяснили, что юноша хранил запрещенные вещества у себя дома.

В отношении молодого мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям «Незаконное хранение и сбыт наркотиков» и «Приготовление к преступлению».

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.