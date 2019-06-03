Полиция задержала 20-летнего калужанина за сбыт наркотиков

Калужские полицейские задержали 20-летнего мужчину по подозрению в сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 3 июня.
Подозреваемый должен был забрать крупную партию дурмана из места закладки на одной из улиц Калуги.
Стражи порядка обследовали предполагаемую территорию и обнаружили 30 свертков.
Экспертиза показала, что в пакетах находится синтетический наркотик общей массой 30,29 граммов.
Полицейские также выяснили, что юноша хранил запрещенные вещества у себя дома.
В отношении молодого мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям «Незаконное хранение и сбыт наркотиков» и «Приготовление к преступлению».
Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.
|
Полиция повышает свой престиж детским конкурсом 03.06.2019 15:17
«Рено» вылетел в кювет в Ферзиковском районе 03.06.2019 14:48
Людиновца лишили водительских прав, и он купил себе новые 03.06.2019 14:46
Парочка пойдет под суд за воровство просроченных консервов 03.06.2019 14:16
«Семерка» и «Форд» не поделили дорогу 03.06.2019 14:14
Детские лагеря готовы к приему детей 03.06.2019 14:12
«Опель» догнал «Ниссан» в деревне Машково 03.06.2019 12:55
148 человек покусали клещи за прошедшую неделю 03.06.2019 11:23
Москвича будут судить за ложные обвинения 03.06.2019 11:00
Вор сдал украденное в ломбард, а потом выкупил обратно 03.06.2019 08:53
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк начинает сбор биометрии
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: