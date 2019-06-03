32-летний калужанин обокрал спящую девушку

03.06.2019 08:25 901

Девушка распивала алкоголь в компании на улице. Один из мужчин вызвался проводить молодую женщину до дома.

Однако по пути к месту жительства дама легла на землю и уснула. Провожающий снял со спящей девушки золотое колье, забрал мобильник и наличку из сумки и скрылся.

Прохожие, заметив лежащую на земле женщину, вызвали "скорую", сообщила пресс-служба УМВД в воскресенье, 2 июня.

Когда потерпевшая пришла в себя и обнаружила пропажу, то обратилась в полицию. Сумму ущерба она оценила в 33 тысячи рублей.

Оперативники установили, что вором оказался 32-летний местный житель. Мужчина все похищенные деньги потратил, а мобильник продал.

В отношении калужанина было возбуждено дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.