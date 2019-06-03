Депутат пожаловался в прокуратуру, что на его email не ответили

03.06.2019 07:39 489

Прокуратура Дзержинского района выявила нарушения в деятельности одного из госпредприятий, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 31 мая.

Было установлено, что местный депутат отправил на электронку организации письмо с просьбой предоставить информацию, касающуюся ее деятельности.

Однако в установленные законом сроки ответ не поступил. Более того, обращение вовсе не было рассмотрено.

Прокурор района обязал директора госпредприятия устранить нарушение.

В адрес заявителя был направлен ответ. Виновное должностное лицо оштрафовали.

Фото: Pixabay.com.