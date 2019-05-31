Управа Барятинского района установила пандус не по нормам

31.05.2019 17:54 80

Прокуратура Барятинского района выявила, что пандус, установленный при входе в здание Управы, не соответствует нормам законодательства.

У сооружения отсутствовало ограждение с поручнями, поэтому инвалиды не могли им воспользоваться.

Руководителя Управы обязали устранить нарушение, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 31 мая.

Чиновниками незамедлительно был заключен договор с подрядной организацией, чтобы привести пандус в должное состояние.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.