Газ временно отключат в некоторых домах Калуги в воскресенье

31.05.2019 16:28 201

2 июня, в воскресенье, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача газа в некоторые дома Калуги, сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Калуга». Газа не будет с 9 до 15 часов по следующим адресам: Котельная ул. В. Андриановой, д.5 а;

Котельная ул. В. Андриановой, д.64 а;

Котельная ул. Маяковского, д.35;

ГРП 1-01-11 ул. Карла Либкнехта, д.25;

ШРП 1-01-189 ул. Карла Либкнехта, д.25;

ШРП ЧП ул. Карла Либкнехта, д.40 (ОАО «Думиничский молзавод»);

Котельная ул. Карла Либкнехта, д.29;

АПК-Сервис, Грабцевское шоссе, д.4 б;

Котельная автоколонны, Грабцевское шоссе, д.4 б;

Автоколонна №1152, Грабцевское шоссе, д.20;

ШРП 1-01-60Ш, ул. Калужская, д.34;

ШРП 1-01-20Ш пер. Заводской, Дом инвалидов;

ГРП 1-01-7Г ул. Моторная;

Жилые дома №2, 3, 4 территория псих. больницы;

ГРПШ 1-01-52Г, ул. Маяковского;

ГПРШ 1-01-217Ш, ул. Аллейная;

ГРПШ 1-01-172Ш, ул. Аллейная;

Жилые дома п. Бушмановка, мкр. «Солнечный», ул. Аллейная д. 2,4,6,8,10,10а,19, ул. Маяковского д.64, д.66, д.68. Фото: пресс-служба АО «Газпром газораспределение Калуга».



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