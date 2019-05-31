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Газ временно отключат в некоторых домах Калуги в воскресенье

31.05.2019 16:28 0 201
Газ временно отключат в некоторых домах Калуги в воскресенье

2 июня, в воскресенье, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача газа в некоторые дома Калуги, сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Калуга».

Газа не будет с 9 до 15 часов по следующим адресам:

  • Котельная ул. В. Андриановой, д.5 а;
  • Котельная ул. В. Андриановой, д.64 а;
  • Котельная ул. Маяковского, д.35;
  • ГРП 1-01-11 ул. Карла Либкнехта, д.25;
  • ШРП 1-01-189 ул. Карла Либкнехта, д.25;
  • ШРП ЧП ул. Карла Либкнехта, д.40 (ОАО «Думиничский молзавод»);
  • Котельная ул. Карла Либкнехта, д.29;
  • АПК-Сервис, Грабцевское шоссе, д.4 б;
  • Котельная автоколонны, Грабцевское шоссе, д.4 б;
  • Автоколонна №1152, Грабцевское шоссе, д.20;
  • ШРП 1-01-60Ш, ул. Калужская, д.34;
  • ШРП 1-01-20Ш пер. Заводской, Дом инвалидов;
  • ГРП 1-01-7Г ул. Моторная;
  • Жилые дома №2, 3, 4 территория псих. больницы;
  • ГРПШ 1-01-52Г, ул. Маяковского;
  • ГПРШ 1-01-217Ш, ул. Аллейная;
  • ГРПШ 1-01-172Ш, ул. Аллейная;
  • Жилые дома п. Бушмановка, мкр. «Солнечный», ул. Аллейная д. 2,4,6,8,10,10а,19, ул. Маяковского д.64, д.66, д.68.

Фото: пресс-служба АО «Газпром газораспределение Калуга».


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