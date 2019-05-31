229 тысяч списали со счета бизнесмена для погашения алиментов

31.05.2019 16:23 24

В Дзержинском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении гражданина, который задолжал 291 тысячу по алиментам.

Мужчина занимался бизнесом в строительной отрасли и регулярно перечислял деньги на содержание ребенка, но гораздо меньше установленной суммы.

Приставы проверили финансовое положение должника и выявили счет с кругленькой суммой, который незамедлительно арестовали.

229 тысяч рублей было списано в счет погашения долга и переведено взыскателю, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 31 мая.

За гражданином осталось еще 62 тысячи непогашенного долга, которые рано или поздно ему придется заплатить.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.