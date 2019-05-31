Футболисты водоканала взяли «серебро»

31.05.2019 15:22 110

25 мая состоялся ежегодные соревнования по мини-футболу «Кубок Водоснабжения 2019», сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал». В мероприятии приняли участие шестнадцать команд из десяти городов России и Белоруссии. По итогам всех матчей калужане стали серебряными призерами турнира. А в индивидуальных зачетах сотрудники «Калугаоблводоканала» Данил Данилин и Николай Прокуратов стали лучшим вратарем и лучшим тренером. Фото: Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.