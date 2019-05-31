Футболисты водоканала взяли «серебро»

25 мая состоялся ежегодные соревнования по мини-футболу «Кубок Водоснабжения 2019», сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».
В мероприятии приняли участие шестнадцать команд из десяти городов России и Белоруссии.
По итогам всех матчей калужане стали серебряными призерами турнира.
А в индивидуальных зачетах сотрудники «Калугаоблводоканала» Данил Данилин и Николай Прокуратов стали лучшим вратарем и лучшим тренером.
Фото: Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.
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