Убийцу из Людинова задержали в Московской области

31.05.2019 13:36 29

В ОМВД «Людиновский» обратилась женщина с заявлением о пропаже 28-летнего сына. Молодой человек несколько дней не отвечал на звонки и не выходил на связь.

Вскоре оперативники обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями в одной из съемных квартир, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 31 мая.

В ходе расследования выяснилось, что квартиросъемщиком был ранее судимый 27-летний местный житель. Его объявили в федеральный розыск.

Через некоторое время убийцу задержали в Московской области. В ближайшее время мужчине предстоит ответить на вопросы следователей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.